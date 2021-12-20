Три фуры попытались прорваться без очереди через Верхний Ларс

Правоохранители сумели не допустить проезд грузовиков вне очереди на федеральной автодороге в районе контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс". Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.
В ведомстве напомнили, что в данный момент из-за опасной погоды проезд большегрузов через "Верхний Ларс" запрещен, и большая часть дальнобойщиков с пониманием воспринимают происходящее и терпеливо ждут, когда наступит их очередь.
"Однако среди них нашлись недобросовестные автомобилисты, которые пытались проехать без очереди", - отметили в управлении.
Сотрудники ГИБДД сразу же отреагировали на нарушение, вернув троих нарушителей в конец очереди.