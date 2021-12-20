Эрдоган предоставит форвардный валютный курс турецким экспортерам

20 дек в 20:51

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить форвардный валютный курс для экспортных компаний на фоне резкого падения национальной валюты.

"Турецким экспортным компаниям, которые затрудняются назначить цены из-за колебаний обменного курса, будет предоставлен форвардный валютный курс напрямую через Центральный банк Турции", - приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Напомним, турецкая валюта сегодня достигла уровня 18 лир за один доллар. При этом с начала года лира девальвировалась уже более чем в два раза. В январе за доллар давали около 7,3 лиры.