Стало известно, когда ВОЗ будет готова к инспекции на производстве "Спутника V"

20 дек в 20:43

Директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявил, что организация сможет провести инспекцию на месте производства российского препарата "Спутник V" в феврале.

"По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутник V" в феврале", - цитирует Гаспара РИА Новости.

Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций направит данные по качеству и производству препарата к концу декабря. Второй пакет данных планируется направить в ВОЗ к концу января 2022 года.