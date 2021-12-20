Лавина самопроизвольно сошла в Кабардино-Балкарии

20 дек в 20:38

Самопроизвольный сход лавины зафиксирован сегодня вечером на северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Сигнал о ЧП поступил в 18.30 мск.

"Погибших и пострадавших нет. Разрушений и повреждений инфраструктуры тоже нет", - сказано в нем.

Спасатели напомнили, что сегодня и завтра в горах Кабардино-Балкарии сохраняется высокая опасность схода лавин. Поэтому отдыхающим настоятельно рекомендуют кататься только на размеченных и разрешенных трассах, мест, где могут сойти лавины, лучше избегать.