Любитель кофе совершил набег на рынок в Нальчике

20 дек в 20:10

Участковые в Нальчике задержали подозреваемого в краже на рынке, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В пятницу 17 декабря в дежурную часть обратился 34-летний местный житель.

"Мужчина заявил, что он работает продавцом на одном из рынков, и в этот день, при пересчете товара, он обнаружил недостачу 17 коробок порционного кофе, общей стоимостью 82,2 тыс рублей", - пояснили в полиции.

За сутки участковые установили личность подозреваемого в краже, которым оказался ранее судимый 32-летний житель города Терека. Он дал признательные показания, уточнив, что успел продать похищенный им товар.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, открыто уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).