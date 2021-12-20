Гость стал жертвой драки на свадьбе в Алматинской области

20 дек в 19:42

Смертельная поножовщина произошла на свадьбе в Алматинской области, об этом пишут казахские СМИ.

По данным Sputnik Казахстан, трагедия случилась на торжестве в селе Шарын Уйгурского района. После драки 26-летний мужчина с ножевым ранением в грудь был госпитализирован в местную больницу, где умер, не приходя в сознание.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Оказалось, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вмешался в конфликт и ударил потерпевшего ножом в сердце. Сейчас он раскаивается в содеянном.

"На месте обнаружено оружие преступления и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Расследование проводится по ст.99 Уголовного кодекса (Убийство)", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, добавив, что подозреваемый арестован на два месяца.