В Азербайджане провели тренинг для врачей футбольных клубов и сборных

20 дек в 19:36

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела тренинг по оказанию первой помощи для врачей местных клубов и национальных сборных.

В рамках тренинга медперсонал клубов обеспечили необходимым оборудованием для оказания первой помощи - дефибриллятором, кислородным баллоном, аптечками, укомплектованными в соответствии с требованиями Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По окончании тренинга его участники сдадут экзамен главному врачу АФФА Вячеславу Хоменко и инструктору с лицензией ACLS Набилю Сеидову. Справившихся с испытаниями наградят дипломами, передает Azerisport.com.