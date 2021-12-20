Грузия и Армения будут углублять экономические связи

20 дек в 19:33

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Twitter, что договорился со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили о приложении совместных усилий для лучшего и эффективного экономического сотрудничества между государствами.

"Я рад возможности увидеться с моим коллегой и другом, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. На встрече мы договорились, что сосредоточим наши совместные усилия на улучшении и повышении эффективности экономического сотрудничества между Арменией и Грузией", - заявил он.

Армянский премьер прилетел в Тбилиси с рабочим визитом по случаю заседания межправительственной экономической комиссии. Он провел встречу главой правительства Грузии, после чего они открыли заседание комиссии.