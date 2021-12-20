Власти подтвердили: экс-глава Генштаба Грузии задержан в Германии

20 дек в 19:12

В Германии подтвердили факт задержания экс-главы Генштаба ВС Грузии Георгия Каландадзе, детали рассказал старший прокурор земли Бранденбург Александер Рот в ответ на запрос журналиста.

"Прокуратура земли Бранденбург может подтвердить, что в рамках полицейского пограничного контроля при выезде 19 декабря около 13:00 (15:00 мск) был остановлен 41-летний гражданин Украины и Грузии", - цитирует его ТАСС.

По словам Рота, была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что ранее был выдан международный ордер на арест этого мужчины. Тогда полицейские взяли его под стражу.

Старший прокурор уточнил, что задержанный предстанет перед судом сегодня во второй половине дня.