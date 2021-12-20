Жительница Дагестана вымогала деньги у иностранца

20 дек в 18:52

Несовершеннолетнюю девушку из Махачкалы подозревают в вымогательстве денежных средств у гражданина иностранного государства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По версии следствия, 3 декабря девушка потребовала от 27-летнего мужчины 20 тыс рублей. Она планировала написать заявление в правоохранительные органы, что тот совершил в отношении нее противоправные действия. Иностранец передал ей часть требуемой суммы – 2 тыс рублей.

Отмечается, что в отношении 17-летней жительницы Махачкалы возбуждено дело по части 1 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").