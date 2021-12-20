Москва объявила о высылке немецких дипломатов

20 дек в 18:42

МИД РФ принял решение о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный поступок Берлина.

В понедельник в ведомство прибыл посол ФРГ Гезу Андреас фон Гайр. Ему выразили протест после решения выслать из страны сотрудников российской дипмиссии.

"Послу ФРГ было сообщено об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", — говорится в сообщении МИД.

При этом в министерстве подчеркнули, что Москва продолжит "реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина" в свой адрес.

Помимо этого, дипломаты в разговоре с фон Гайром напомнили, что Россия отвергает свою причастность к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В тоже время в МИД Германии сообщили, что Москва осложняет отношения между двумя странами.