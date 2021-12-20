Президент Литвы призвал НАТО разработать план действий на случай угроз со стороны России

20 дек в 18:44

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО как можно скорее стянуть свои вооруженные силы на территорию Восточной Европы и разработать план действий на случай возникновения угроз со стороны России.

По его словам, концентрация войск на восточном фланге позволит серьезно усилить военный потенциал альянса.

Науседа также отметил, что странам Запада также необходимо выработать четкий алгоритм действий из-за "потери баланса в регионе" и увеличения численности войск РФ на границе с Украиной.

"НАТО должно отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и чтобы усилило свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С, если случится, что мы далее делаем", - цитирует главу литовского государства "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что "военная интеграция России и Беларуси - это уже факт, который происходит долгое время и на это надо отреагировать в первую очередь НАТО, потому что это меняет ситуацию по безопасности для Балтийских стран". "Здесь нет такого, что это только безопасность Украины и исключительно безопасность Балтики. Мы видим насколько это взаимосвязано… Чтобы мы обсуждали не только отдельно украинскую, польскую или литовскую ситуацию. А чтобы это было обсуждение безопасности региональной", - заявил президент Литвы, добавив, что это должна быть широкая реакция на региональном уровне.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.