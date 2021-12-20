Ставрополье получило первый медицинский кислород из Азербайджана

20 дек в 18:43

Ставропольский край получил первую партию медицинского кислорода из Азербайджана, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, первая партия поступила накануне в Невинномысск, кислород уже разгружен и распределяется между медицинскими учреждениями.

"Среди первых получателей 2-я и 4-я больницы Ставрополя, больницы Изобильного, Минеральных Вод, Светлограда", - пояснил глава Ставрополья.

Владимиров подчеркнул, что на новогодние праздники необходимо запасти резерв кислорода, так что власти держат этот вопрос на особом контроле.