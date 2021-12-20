РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Ставрополье получило первый медицинский кислород из Азербайджана

Ставрополье получило первый медицинский кислород из Азербайджана

Ставропольский край получил первую партию медицинского кислорода из Азербайджана, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, первая партия поступила накануне в Невинномысск, кислород уже разгружен и распределяется между медицинскими учреждениями.

"Среди первых получателей 2-я и 4-я больницы Ставрополя, больницы Изобильного, Минеральных Вод, Светлограда", - пояснил глава Ставрополья.

Владимиров подчеркнул, что на новогодние праздники необходимо запасти резерв кислорода, так что власти держат этот вопрос на особом контроле.

15 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео