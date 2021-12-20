Истребители против дронов на Ближнем Востоке

В середине декабря истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании сбил небольшой беспилотник над военной базой международной коалиции Эт-Танф на юге Сирии. Для того, чтобы сбить беспилотник, истребитель использовал усовершенствованную ракету малой дальности AIM-132 Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM), пишет Forbes.

В отличие от баз в Ираке, которым угрожают ракетные и беспилотные атаки, на базе Эт-Танф системы противовоздушной обороны не развернуты. Следовательно, атакующие базу в Сирии дроны должны перехватываться истребителями. В прошлом истребители ВВС США F-15 также сбивали возле базы иранские беспилотники.

Однако страны региона, располагающие мощными системами противовоздушной обороны, обнаружили, что не могут полагаться лишь на эти системы для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, нарушающих их воздушное пространство, и противодействия им.

Возьмем, к примеру, Саудовскую Аравию. Когда в Госдепартаменте США объявили о поставке Саудовской Аравии 280 ракет Raytheon AIM-120C AMRAAM средней дальности класса "воздух-воздух", было отмечено, что эти ракеты "сыграли важную роль в защите от постоянных атак беспилотных летательных аппаратов, угрожающим американским войскам и более чем 70 тысячам граждан США в королевстве".

Действительно, саудовские F-15, вооруженные AMRAAM, использовались для перехвата дронов йеменских хуситов. Факт того, что использование многомиллионных AMRAAM или таких ракет класса "земля-воздух", как Patriot, против относительно примитивных дронов, производство и развертывание которых обходится не более чем в десятки тысяч долларов, не является рентабельным, неоднократно подтверждался в последние годы.

14 сентября 2019 года в воздушное пространство Саудовской Аравии вторглись низколетящие ударные беспилотники и крылатые ракеты, поразив крупнейшие нефтяные объекты королевства - нефтеперерабатывающие заводы Абкайк и Хурайс. Атака длилась всего 17 минут и обошлась меньше, чем в $2 млн.

Злоумышленники показали Саудовской Аравии, насколько уязвима их наиболее важная инфраструктура, несмотря на обладание передовыми высокотехнологичными средствами противовоздушной обороны. Относительно простая группа ударных беспилотников, по-видимому, воспользовалась отсутствием у Саудовской Аравии радиолокационного обзора на 360 градусов.

"Большинство обычных радаров противовоздушной обороны предназначено для поражения целей на большой высоте, таких как ракеты, - сказал профессор вашингтонского Университета национальной обороны США Дэвид Де Рош в интервью Reuters вскоре после атаки. - Крылатые ракеты и дроны летят близко к Земле, поэтому их не видно из-за кривизны поверхности Земли. Дроны слишком малы и большинство радаров не видят их тепловой след".

Реактивные истребители, осуществляющие регулярное боевое воздушное патрулирование на малых высотах, могут быть единственным способом адекватно обнаруживать такие угрозы и противодействовать им. Однако на постоянной основе такие патрули невозможны.

В мае 2021 года Израиль опубликовал видео, на котором был показан истребитель F-16, отслеживающий и сбивающий беспилотник. Истребитель летел так низко, что в кабине неоднократно раздавались предупреждения.

Даже Израиль, который, вероятно, обладает самой современной и многоуровневой системой противовоздушной обороны в мире, похоже, не может полностью полагаться на наземные системы для обнаружения и защиты от вражеских беспилотников.

Кроме того есть Иран. В октябре появилось видео с учений с участием иранских истребителей МиГ-29А и F-5 Tiger II. F-5 запускает воздушную цель на низкой высоте, а МиГ-29 мгновенно ее уничтожает одной из своих ракет Р-73 "Вымпел" класса "воздух-воздух" с тепловым наведением. Для чего именно проводились учения, остается неясным. Однако это вполне могла быть подготовка иранских ВВС к борьбе с низколетящими дронами. В конце концов, Иран, несомненно, не хочет стать жертвой атаки, подобной той, что была совершена против Саудовской Аравии в сентябре 2019 года.

Беспилотники сыграли важную роль в победе Азербайджана над армянскими вооруженными силами во время прошлогодней войны в Карабахе. С их помощью было успешно уничтожено несколько современных систем ПВО Армении.

В свете этого можно ожидать, что в ближайшем будущем истребителями на Ближнем Востоке начнут пользоваться чаще для борьбы с беспилотниками.