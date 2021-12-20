Гинцбург рассказал, мог ли омикрон-штамм быть выведен в лаборатории

20 дек в 18:22

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сомневается в лабораторном происхождении омикрон-штамма коронавируса.

По его словам, обнаруженная в новом штамме COVID-19 мутация объясняется естественными причинами. Он пояснил, что на юге Африки, где впервые был выявлен омикрон-штамм, проживает множество людей с иммунодефицитом, в организме которых коронавирус может находиться очень долгое время

Кроме того, директор центра допустил, что COVID-19 мог от человека передаться диким животным и, мутировав, вновь перейти на человека. "Коронавирусы в целом прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них", - цитирует его "Интерфакс".

В этой связи Гинцбург напомнил, что для Африки свойственны тесные контакты между животным миром и человеком, что и могло привести к распространению омикрон-штамма.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 274 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. Омикрон-штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке в ноябре.