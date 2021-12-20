В Узбекистане найден регион с наихудшим снабжением питьевой водой

20 дек в 18:16

Кашкадарьинская область оказалась на последнем месте из всех регионов Узбекистана по должному обеспечению населения питьевой водой, заявил глава области Муротжон Азимов.

Он подчеркнул, что для улучшения ситуации в регионе начаты строительные работы на 237,6 млрд сумов.

По словам руководителя субъекта, скоро планируется ввести в строй 427,6 км сетей питьевой воды на 30 из 47 объектах.

Азимов отметил, что за счет реализации масштабного проекта 398 тыс граждан обеспечат питьевой водой.

Помимо этого, глава области напомнил, что в текущем году на 1,5 тыс км линий электропередачи и 400 трансформаторных пунктах были проведены строительные и модернизационные работы, значительно улучшившие подачу электроэнергии к 271 тыс квартир региона.