В Госдуме хотят ввести штрафы для футболистов сборной России за плохую игру

20 дек в 17:55

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выписывать штрафы игрокам сборной России по футболу за неудовлетворительные результаты.

По мнению парламентария, такая угроза наказания сможет замотивировать футболистов.

Отмечается, что соответствующее письмо он намерен направить главе Минспорта Олегу Матыцину и президенту РФС Александру Дюкову.

"Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей", — цитирует Хамзаева РИА Новости.