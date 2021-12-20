В Германии могут объявить локдаун с 28 декабря

20 дек в 17:39

Руководство ФРГ намерено ввести в стране "легкий локдаун" с 28 декабря, который коснется всех жителей страны, включая привитых и переболевших COVID-19, сообщает издание Bild со ссылкой на проект документа федерального и регионального правительств.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц встретится с председателями региональных правительств и обсудит борьбу с распространением инфекции. За два дня до переговоров экспертный совет эпидемиологов предложил ограничить контакты для борьбы с коронавирусом. Если новые меры будут введены, то "локдаун" формально станет третьим с начала пандемии.

По данным издания, власти Германии готовы ввести ограничения контактов с 28 декабря – это коснется абсолютно всех граждан страны. С этого дня количество участников частных встреч для вакцинированных и переболевших не должно превышать 10 человек. Правило распространяется как на встречи в помещениях, так и на свежем воздухе.

Отмечается, что все клубы и дискотеки с 28 декабря будут закрыты "Для замедления распространения штамма "омикрон", необходимы дальнейшие ограничения контактов для привитых и переболевших", - цитирует газета проект решения.