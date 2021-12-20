Помощники президентов России и США обсудили предложения по вопросам безопасности

20 дек в 17:28

Состоялся телефонный разговор помощника президента России Юрия Ушакова и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - поведал представитель Кремля.

Песков отметил, что обсуждение носило деловой и прагматичный характер. По его словам, помощники глав государств условились продолжать контакты, передает РИА Новости.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР