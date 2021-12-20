РФ и Казахстан заключили меморандум о развитии транспортной инфраструктуры

20 дек в 17:12

Министерства энергетики России и Казахстана заключили меморандум о взаимопонимании в области развития инфраструктуры для использования природного газа в качестве топлива на международном транспортном маршруте "Европа - Западный Китай".

Документ был подписан в ходе переговоров премьер-министра России и Казахстана Михаила Мишустина и Аскара Мамина в Москве. Свои подписи под документом поставили министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает РИА Новости.

Помимо этого, стороны подписали план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры маршрута "Европа - Западный Китай" и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021 - 2030 годы. В подписании документа участвовали первый заместитель министра транспорта России Андрей Костюк и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев. На встрече также был подписан план совместных действий по развитию автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ и Казахстана на период 2021-2025 годов.