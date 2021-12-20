Собянин: 80% тех, кто попадает с COVID-19 в больницы, занимались самолечением

20 дек в 16:56

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации - те, кто занимался дома самолечением.

Он отметил, что задача города в том, чтобы пациенты не попадали в больницы в тяжелом состоянии, а проходили амбулаторное лечение. Для того, чтобы оно было эффективным, необходимо своевременное обращение к врачам, быстрое выявление болезни.

"И, как правило, здесь (в больницах) оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает", - рассказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".