Черчесов возглавил лидера чемпионата Венгрии

20 дек в 16:45

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош". Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте клуба.

Условия контракта с 58-летним наставником не сообщаются.

После 16 туров "Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. В активе команды 35 очков.

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Контракт с наставником был расторгнут 8 июля 2021 года. Под его руководством сборная дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвертое место в группе на Евро-2020.