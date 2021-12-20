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Ребенок утонул в бассейне в Кызылорде

Ребенок утонул в бассейне в Кызылорде

В одном из спортивных комплексов Кызылорды произошла трагедия - в бассейне утонул 7-летний ребенок, сообщает Polisia.kz

Инцидент произошел на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело по статье 141 УК Казахстана "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", а также по статье 306 "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ведется расследование.

Дело взял на личный контроль начальник департамента полиции Кызылординской области.

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