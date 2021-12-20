В Баку проходит выставка работ Поля Надара

20 дек в 16:26

В Национальном музее искусств Азербайджана в Баку открылась выставка работ легендарного мастера фоторепортажа из Франции Поля Надара. Все фотографии, экспонируемые на выставке, представлены в Азербайджане впервые.

Помимо изобразительной, фотографии имеют большое значение как документальные свидетельства о жизни Баку в конце XIX века. Мастер запечатлел уникальные архитектурные образцы Баку – ворота Гоша-Гала, Дворец Ширваншахов, а также представителей местного населения.

Выставка проходит в Национальном музее искусств Азербайджана, она продлится до 15 февраля 2022 года.