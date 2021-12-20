Жителям Узбекистана начнут платить за сброшенный вес

20 дек в 16:26

В Ферганской области решили стимулировать население к здоровому образу жизни, за каждый сброшенный килограмм будут введены выплаты, рассказал хоким области Хайрулла Бозоров.

Выплаты будут получать местные чиновники, а также граждане, зарегистрировавшиеся в программе. Один потерянный килограмм принесет 500 тыс сумов, 5 кг - 2,5 млн сумов.

"Это правило также будет распространяться и для обычных людей. Для проверки показателей похудения нужно будет зарегистрироваться в местных поликлиниках, и там измерять вес", – пояснил Бозоров.

Чиновник полагает, что в будущем данную программу можно будет распространить на всю республику.

Напомним, в Узбекистане также работает платформа "Здоровый образ жизни", которая выплачивает деньги за шаги.