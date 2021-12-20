Украина получит от Всемирного банка новый кредит на восстановление экономики

20 дек в 16:22

Всемирный банк предоставит Украине кредит в размере 300 млн евро для экономического восстановления страны. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства финансов Украины.

Соглашение о предоставлении Украине 300 млн евро займа для продолжения реализации проектов в сфере экономического восстановления страны подписали сегодня глава Минфина Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи, передает РИА Новости.

Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй займ в размере 300 млн евро на разработку политики восстановления украинской экономики для смягчения последствий пандемии коронавируса COVID-19.