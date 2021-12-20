Мугам-группа "Карабах" покорила Швецию

20 дек в 16:09

Концерты мугам-группы "Карабах" с большим успехом прошли в Мальмё и Стокгольме. Мероприятия были приурочены к 880-летию со дня рождения великого поэта и философа Низами Гянджеви.

Народные артисты Азербайджан Мансум Ибрагимов (руководитель, ханенде) и Эльчин Гашимов (тар), заслуженные артисты Эльнур Ахмедов (кяманча) и Кямран Керимов (нагара) исполнили композиции на произведения Низами Гянджеви, мугамы и теснифы.

По словам посла Азербайджана в Швеции Заура Ахмедова, в рамках объявленного в Азербайджане Года Низами Гянджеви в республике и за ее пределами проводится множество мероприятий, организуются концерты, творческие вечера, реализуются образовательные проекты.