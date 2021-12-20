В Грузии хотят ввести обязательную ревакцинацию

20 дек в 16:06

Для граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, бустерная (третья) доза вакцины должна стать обязательной, считает глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

В стране 20 декабря выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом. "В связи с "омикроном" нужен активный бустер. Мы будем рекомендовать координационному совету сделать бустер обязательным для тех, кто дважды привился", - заявил он на онлайн-брифинге.

В Грузии полный курс вакцинации прошли 37,6% взрослых граждан. Третью дозу получили уже 47 633 человека.