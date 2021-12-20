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На Кубани стали продавать солнечную энергию

На Кубани стали продавать солнечную энергию

Житель станицы Камышеватской Ейского района Сергей Федько начал продавать излишки солнечной энергии.

Мужчина увлекся "зеленой" энергетикой 2014 году, он хотел решить проблему с электричеством для своей семьи, в станице часто отключали свет. Две солнечные батареи решили проблему, энергии получалось больше, чем необходимо семье, избыток Федько, по сути, дарил излишки электроэнергии энергоснабжающей компании. Когда в законе "Об электроэнергетике" появились поправки, разрешающие официально продавать энергию обратно, в снабжающую компанию и получать за отправленные киловатты наличные деньги, мужчина заинтересовался.

Помочь станичнику разобраться с законом и получать деньги за электроэнергию решил начальник районных энергосетей Михаил Ольховский.

"Я понимаю, что в дальнейшем количество таких солнечных станций будет только увеличиваться, поэтому решил оказать Сергею Федько помощь и сразу во всем разобраться, чтобы позже самому иметь возможность оформлять подобные документы намного быстрее и по возможности помогать коллегам", – пояснил Ольховский.

В результате мужчина сможет получать около 20 тыс рублей в год за энергию, выработанную его солнечными панелями.

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