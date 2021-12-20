На Кубани стали продавать солнечную энергию

20 дек в 15:57

Житель станицы Камышеватской Ейского района Сергей Федько начал продавать излишки солнечной энергии.

Мужчина увлекся "зеленой" энергетикой 2014 году, он хотел решить проблему с электричеством для своей семьи, в станице часто отключали свет. Две солнечные батареи решили проблему, энергии получалось больше, чем необходимо семье, избыток Федько, по сути, дарил излишки электроэнергии энергоснабжающей компании. Когда в законе "Об электроэнергетике" появились поправки, разрешающие официально продавать энергию обратно, в снабжающую компанию и получать за отправленные киловатты наличные деньги, мужчина заинтересовался.

Помочь станичнику разобраться с законом и получать деньги за электроэнергию решил начальник районных энергосетей Михаил Ольховский.

"Я понимаю, что в дальнейшем количество таких солнечных станций будет только увеличиваться, поэтому решил оказать Сергею Федько помощь и сразу во всем разобраться, чтобы позже самому иметь возможность оформлять подобные документы намного быстрее и по возможности помогать коллегам", – пояснил Ольховский.

В результате мужчина сможет получать около 20 тыс рублей в год за энергию, выработанную его солнечными панелями.