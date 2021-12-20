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"Больше санкций": Новые министры Германии взялись за Россию

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
&quot;Больше санкций&quot;: Новые министры Германии взялись за Россию

Новое правительство Германии продолжает показывать свое истинное лицо. На прошлой неделе мы уже получили "удары хлыстом" от "зеленого" министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая пытается грамотно "слить" "Северный поток-2". Она напрямую не говорит, что надо блокировать трубопровод из России, но указывает на невозможность одобрить проект, так как он, мол, не соответствует европейским требованиям. Бербок сваливает ответственность на Евросоюз, и буквально выкручивают руки новому канцлеру Олафу Шольцу. Ладно бы, если этим занимались только "зеленые", но им на помощь уже спешит однопартиец Шольца и министр обороны Кристине Ламбрехт.

Накануне, комментируя ситуацию на Украине, она призвала ужесточить персональные санкции против Кремля. "В настоящий момент нам следует сосредоточить внимание на Путине и его окружении. Ответственные за агрессию должны испытать на себе ее последствия, например, утратив возможность ездить на шопинг на Елисейские поля в Париже", - грозит пальцем Ламбрехт. Под агрессией она понимает потенциальное нападение России на Украину.

Если бы это был министр обороны Британии, которая "расхаживает на танке" на российско-эстонской границе, мы бы даже не обратили внимание, ведь англосаксы и их восточные Табаки привыкли постоянно создавать России проблемы. Но когда такие угрозы звучат из уст министра прагматичной и пацифистской Германии, то, кажется, тут явно что-то не так. Неужели так называемые наследники Ангелы Меркель так быстро взялись разваливать внешнюю политику, которую она строила полтора десятилетия? Да и не только внешнюю политику Меркель. Министр обороны Кристине Ламбрехт происходит из партии социал-демократов. Того самого СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), которая начала нормализацию с СССР при Вили Брандте в 70-е годы XX века, а потом поддерживала дружественные отношения с Россией при Герхарде Шредере в начале 2000-х.

Конечно, с тех времен изменилось многое. Германия обиделась на Россию за Крым, ЕС ввел санкции, а вместе с ним и Берлин. Да и быть членом СДПГ вовсе не означает слепо следовать заветам Шредера – хотя нынешний канцлер Шольц, на минуточку, долгое время работал под его началом. Но в то же время министр от социал-демократов по идее должен быть прагматичное и не поддаваться антироссийской истерии, которую внушают "зеленые" и их патроны из-за океана. Кстати о патронах. Обратите внимание, что грозные заявления из бундесвера поступили в один день с инсайдами из Белого дома о вторжении России на Украину.

Согласно CNN, американский президент Джо Байден дал своей команде четыре недели на подготовку болезненных для Кремля санкций, которые, в свою очередь, должны остановить наступление России на Украине. Предполагаемые санкции, в отличие от 2014 года, будут "подавляющими" и "повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и ее финансовой системы", сообщает CNN. Непонятно, насколько Байден готов к санкциям, но очевидно, что байка о новой российской агрессии уже зомбировала не только Белый дом, но и Берлин.

Возвращаясь к Германии, обратим внимание, что в последние годы ей очень не везет с министрами обороны. И дело тут не в том, что все трое – женщины. Последний глава бундесвера Аннегрет Крамп-Карренбауэр полностью провалилась на этом посту. При ней были выявлены массовые случаи экстремизма, и она отличилась неудачной попыткой ввести войска в Сирию. Ее предшественник Урсула фон дер Ляйен тоже постоянно допускала ошибки. В частности, при ней начало пропадать вооружение в бундесвере. Кроме того, фон дер Ляйен, как и новый министр иностранных дел Бербок, была поймана на плагиате. И Кареннбауэр, и фон дер Ляйен рассматривались Меркель как преемники на посту канцлера, но так и не смогли оправдать возложенных надежд. Пока неизвестно, какие надежды партией возложены на нового министра обороны, но свою политику она начала явно не с того.  

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