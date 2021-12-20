Российская авиакомпания получила допуск к рейсам в Физули

20 дек в 15:16

Российской авиакомпании "ИрАэро" предоставили допуск к выполнению рейсов Москва - Физули и Москва - Загатала, сообщает Telegram-канал Red Bridge.

Соответствующее решение приняла Росавиация. Количество рейсов по обоим маршрутам составит два в неделю.

В свою очередь, авиакомпания Azur Air получила допуск к осуществлению полетов в Баку из Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара и Казани. Рейсы по каждому маршруту будут осуществляться два раза в неделю.

Помимо этого, авиакомпания "Северный Ветер" получила право на рейсы Сочи - Баку. Самолеты еженедельно будут выполнять семь полетов по данному направлению.