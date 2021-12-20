В Китае оценили борьбу Трампа с коронавирусом в США

20 дек в 14:55

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь отреагировал на слова бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее экс-глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб о пандемии коронавируса COVID-19, который он оценил в $60 трлн.

По слова Лицзяня, за все то время, пока Трамп находился у власти, количество подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 24 млн, а количество смертей - 410 тыс, передает РИА Новости.

"Независимо от того, будут ли эти лицемерные политики пытаться перекладывать на других вину или отвлекать внимание, это не сможет изменить того обстоятельства, что они пренебрегли жизнями и здоровьем людей и что их противоэпидемиологические меры были неэффективны", - пояснил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 274 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявлены 9 736 037 случаев заражения.