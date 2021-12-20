Пыльная мгла накроет четыре региона Узбекистана

20 дек в 14:49

Узгидромет выпустил экстренное предупреждение о пыльных бурях и пыльной мгле во вторник в четырех регионах республики.

"21 декабря в связи с ожидаемыми сильными ветрами по территории Узбекистана, а также с пыльными бурями в соседнем Туркменистане, в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях, а также в пустынной зоне республики возможны пыльные бури и пыльная мгла", - сообщают синоптики.

В этих же регионах, а также в Ташкентской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях 21 декабря ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областях ветер будет еще сильнее, порывы местами будут достигать 25-28 м/с.