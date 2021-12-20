Бахтияр Ханызаде даст серию мастер-классов в Баку

20 дек в 14:30

Народный артист, главный режиссер Азербайджанского государственного театра пантомимы Бахтияр Ханызаде проведет серию мастер классов.

Так, с 10 по 11 января пройдут занятия для актеров под названием "Həqiqi hisslərlə yaşamaq azdır" ("Мало жить настоящими чувствами"), 13 января - мастер-класс для режиссеров "Şekspirin Hamleti. Hamlet kimdir?" ("Гамлет Шекспира. Кто Гамлет?"), а 14 января состоятся занятия под названием "Teatr və mən – mən və teatr" ("Театр и я – я и театр").

Участниками встреч могут стать как начинающие, так и профессиональные театроведы, актеры и режиссеры.

Мастер-классы будут проходить в Азербайджанском государственном театре пантомимы. Для посещения занятий необходимо зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/GfQE5WEdebvfHX6n9 до 5 января.

Мастер-классы проводят в рамках проекта "Öyrədərək öyrənirəm" ("Обучая – учусь").