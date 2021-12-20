Снегопад ограничил движение на дорогах Грузии

20 дек в 14:04

Движение по ряду дорог ограничено в Грузии в связи с ухудшением погоды. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, движение всех видов транспорта ограничено на участке горной дороги Корша-Шатили. Также из-за сильного снегопада, низкой температуры и опасностью схода лавин, движение для всех видов транспорта запрещено и на участке автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили.

Сложная ситуация и в высокогорной Сванети, где на отрезке Хаиши-Ушгули дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом, а также транспорта, рассчитанного более чем на 30 посадочных мест. На отрезке Зугдиди-Хаиши движение свободно, уточняет Sputnik Грузия.