Старшеклассников в Узбекистане оставили без новогодних торжеств

20 дек в 13:45

Власти Узбекистана решили запретить новогодние школьные вечеринки с участием старшеклассников.

Праздничные мероприятия в порядке исключения разрешили проводить только для учеников начальных классов. Торжества следует проводить в своих классах с участием классного руководителя и родителей, необходимо соблюдать все карантинные правила, карантина, сообщает Министерство народного образования Узбекистана.

Ведомство запретило сбор денег с родителей для проведения праздничных мероприятий у школьников, а также запретило украшать школы и кабинеты искусственными елками и электрическими гирляндами. Для создания праздничного настроения в школах разрешено использовать только украшения, созданные учениками.