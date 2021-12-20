Во Всемирном банке сообщили о высоких рисках всплеска инфляции в России

20 дек в 13:44

В России в 2022 году может произойти всплеск инфляции. Об этом заявил главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт в интервью газете "Ведомости".

"Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий", - поведал он.

По словам Найта, Банк России предпринимает в целом своевременные усилия для погашения инфляции, однако говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. Он подчеркнул, что вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции остается открытым, и также нельзя исключать новые шоки для экономики. Главный экономист пояснил, что в случае всплеска инфляции экономика окажется под давлением, поскольку Центробанк будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ключевую ставку.

Помимо этого, Найт обратил внимание на то, что угроза развития пандемии коронавируса COVID-19 давит на российскую экономику больше, чем в некоторых других странах. "Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", - добавил он.

Представитель Всемирного банка уточнил, что это замедляет деловую активность в стране и создает риски введения новых ограничений в будущем.

Напомним, на прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по итогам 2021 года инфляция в РФ составит около 8%, к концу 2022 года она вернется в рамки таргета в 4%.