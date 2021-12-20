Чавушоглу анонсировал встречу спецпредставителей Турции и Армении

20 дек в 13:36

Специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Для начала процесса нормализации отношений мы назначили спецпредставителей. В самое ближайшее время они проведут переговоры", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой. В то же время Чавушоглу не уточнил детали предстоящей встречи.

Далее глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил о том, что также рассматривается возможность организации авиаперелетов между Стамбулом и Ереваном.