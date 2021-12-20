В Египте выпал снег, непогода простоит еще сутки

20 дек в 13:16

В городе Александрия на берегу Средиземного моря в Египте выпал снег.

Накануне на Египет обрушился мощный европейский циклон, он принес ливни на север страны и песчаные бури в центральную ее часть. Ночью в районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова похолодало до минус двух. В Каире и городах на побережье Средиземного моря температура воздуха составила плюс 5-7. В настоящее время в регионе бушует ураганный ветер, жителей просят не подходить близко к деревьям и рекламным щитам, а также быть предельно внимательными на дорогах.

В Александрии утром лежал снег, позже он растаял и усугубил ситуацию на дорогах после ливней.

Штормовые, до пяти метров, волны в Средиземном и Красном море остановили прием судов в портах.

Непогода в Египте продержится еще минимум сутки, предупреждают синоптики.