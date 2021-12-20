Авария в Алматинской области унесла жизни женщины и младенца

20 дек в 13:05

Два человека погибли в ДТП в Алматинской области, есть пять госпитализированы.

Смертельное ДТП, в котором погиб младенец и 47-летняя женщина, случилось днем 16 декабря близ села Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области, сообщает Polisia.kz.

За рулем Chevrolet Cruze находился 26-летний житель села Кайназар, он вместе с попутчиками из Алматы следовал по автодороге Алматы - Бишкек в западном направлении. "У села Жанакурлыс водитель допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной ВАЗ-21063 под управлением 59-летнего жителя Сарыбастау", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Столкновение привело к тому, что иномарка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. На месте ДТП погибла 47-летняя пассажирка Chevrolet. В больнице скончался девятимесячный ребенок, также находившийся в этом автомобиле. С различными травмами госпитализированы также водитель иномарки, две девушки-пассажирки Chevrolet, водитель автомашины ВАЗ и его пассажирка.

"Водитель Chevrolet после оказания медпомощи в больнице взят под стражу", - добавили в полиции.

Ведется расследование произошедшего.