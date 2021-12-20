Пашинян заговорил о мире после переговоров с Ильхамом Алиевым

20 дек в 12:55

Глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности заявил, что у Армении и региона в целом появилась возможность начала эры мирного развития.

По его словам, соответствующие ожидания у него возникли после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе.

"Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперед, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона. В любом случае правительство Республики Армения сделает все возможное, чтобы продвинуться в этом направлении", - приводит слова премьера пресс-служба армянского правительства.