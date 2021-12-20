"Омикрон" добрался до Грузии

20 дек в 12:44

Глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе сообщил о том, что в стране было выявлено два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон".

По его словам, инфекция выявлена у двух человек, недавно вернувшихся из заграничной поездки.

"Они являются гражданами Грузии, побывавшими в США и на Ближнем Востоке, в частности в Дубае. Оба изолированы. В настоящее время проводится исследование 26 контактов инфицированных", - приводит слова Гамкрелидзе Sputnik Грузия.