Для борьбы с омикроном необходимо в 10-40 раз больше антител

20 дек в 12:37

Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) вирусолог Джорджо Палу сообщил, что новый штамм коронавируса требует в десятки раз больше антител, чем первоначальный вариант COVID-19.

"Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма", - рассказал Палу в интервью газете Corriere della Sera.

По словам специалисты, омикрон-штамм может обойти как антитела, полученные после прививки, так и появившиеся после выздоровления. Эффективным может быть цикл из трех доз вакцины. "Это схема, которая является частью истории вакцинологии, мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол является доказательством неудачи этих средств против COVID", - пояснил вирусолог.

Палу подчеркнул, что нельзя судить о тяжести омикрона по опыту ЮАР. "Опыт Южной Африки, который, казалось бы, указывает на это (омикрон легче дельты), здесь не работает. Население ЮАР моложе европейского, уровень охвата вакцинацией составляет около 25%, а в стране сейчас лето южного полушария", - объяснил он.