Как далеко зайдет НАТО в конфронтации с Россией?

20 дек в 12:02

У России нет никакого права указывать партнерам НАТО, заявила находящаяся в Литве министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, комментируя российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

"Мы должны четко сказать России, что у нее нет никакого права указывать партнерам НАТО, как им следует себя вести", - цитирует Ламбрехт РИА Новости.



Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков потребовал срочного ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация очень тяжелая и "имеет тенденцию к дальнейшему осложнению". Замглавы ведомства полагает, что США будут тянуть с рассмотрением вопроса и «опытаются перевести все это в вялотекущий процесс. Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное в общем посмотреть, что нам скажут из Вашингтона", - подчеркнул он.

Напомним, 17 декабря МИД России представил проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать РФ в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия обращается к странам-членам НАТО с призывом не включать Украину в состав организации.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, НАТО не готово идти на реальное военное противостояние с Россией. "То, что они заявляют, - это пустопорожняя риторика. Конечно, они могут говорить, что хотят, это их право, и никто им запретить не может. При этом НАТО как коллективный вассал США ничего не может и не будет делать без отмашки из Вашингтона. А США сейчас планов на именно военное противостояние с Россией не имеют. Они могут провоцировать нас, создавать шум, но на поле боя ничего с нами сделать не смогут", - подчеркнул он.

"При этом надо подчеркнуть, что если НАТО будет и дальше проводить агрессивную политику в отношении России, у России найдется ответ. Собственно, этот ответ мы даем уже сейчас, когда перехватываем их самолеты возле наших границ и берем их корабли на прицел наших береговых комплексов. Мы контролируем их действия и в воздухе, и на земле, и при необходимости можем их укротить. Сейчас нет такой острой необходимости, но в НАТО хорошо понимают, что с такой ракетно-ядерной державой, как Россия, шутки плохи. Поэтому они могут на грани фола пытаться вести против нас провокационные действия, но не более того. Они не переступят через наши границы, несмотря на то, что в своих СМИ пишут, что изолируют Калининградскую область, сорвут систему ее ПВО. В реальности ничего не будет", - ожидает Виктор Литовкин.

"Понятно, зачем это делается. США хотят, чтобы их вассалы вносили в общую копилку НАТО по 2% ВВП. Для того, чтобы пополнять бюджет Альянса, чтобы страны платили за страх и оплачивали покупку американской боевой техники, оплачивали работу американского военно-промышленного комплекса, надо нагнетать напряженность. В России видят, для чего это делается. Они пытаются показать, что они невероятно сильны, и втянуть нас в гонку вооружений. Россия спокойно к этому относится, делает все необходимое и достаточное для того, чтобы не разоряться на гонку вооружений, но держать их на прицеле", - заключил военный эксперт.