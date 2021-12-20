Россияне не увидят турецкий виноград и иранский перец на новогодних столах по решению Роспотребнадзора

20 дек в 12:09

Роспотребнадзор за последний месяц ввел ограничения на ввоз из Турции винограда, перца, гранатов. Ограничения коснулись также продуктов из Ирана и Китая.

Также Роспотребнадзор запретил ввоз цитрусовых из Турции: с 3 ноября - лимонов, с 7 декабря - мандаринов, с 13 декабря - апельсинов.

С 27 октября по 7 декабря ведомство выявило шесть видов пищевой сельхозпродукции с остаточными количествами пестицидов, всего в продукции 33 производителей из Турции и Ирана обнаружили остатки 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены для применения в России.

"Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения", - сообщается на сайте надзорного ведомства.

К ввозу в Россию не допустили около 60 тыс т турецкого винограда и более 10 тыс т гранатов.