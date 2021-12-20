В России выявили еще 27 022 случая коронавируса

20 дек в 11:41

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 27 тыс новых случаев заболевания - минимум с 6 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 27 22 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 169 (8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 630, в Петербурге - 1 958, в Московской области - 1 935. В Краснодарском крае новых случаев 496, в Ставропольском крае - 463, в Крыму - 170, в Дагестане - 155, в Адыгее - 98, в Кабардино-Балкарии - 95, в Северной Осетии - 76, в Ингушетии - 70, в Чечне - 70, в Карачаево-Черкесии - 67.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 10 241 812 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 30 059 человек, за весь период - 9 014 980 человек.

Умерли за сутки 1 019 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 298 222 человека.