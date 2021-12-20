Израиль закрылся для семи стран

20 дек в 11:29

Правительство Израиля одобрило запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии, информирует канцелярия премьера.

"Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря [01:00 мск 22 декабря] при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)", - приводит сообщение ТАСС.

Накануне в стране было зафиксировано 705 новых случаев заболевания, выздоровело 882 человека. Летальных исходов нет.