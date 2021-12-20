Мороз и снегопады ожидаются в Крыму

20 дек в 11:21

В Крыму до 25 декабря объявлено штормовое предупреждение. В регион идут холод и сильные осадки.

"В связи с прохождением арктического холодного фронта днем 20 декабря, в течение суток 21 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с; 21-22 декабря порывы до 25 м/с. 22, 23 и 24 декабря ночные температуры резко понизятся до 10-15 градусов мороза, дневные - до 3-8 градусов мороза", - сообщает пресс-служба МЧС региона.

Местных жителей и гостей региона просят отложить походы в лес и горы, рыбалку и прогулки у моря.