Пашинян встретится с Гарибашвили в понедельник

20 дек в 11:02

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Грузию с рабочим визитом, сообщает грузинское правительство.

Пашинян намерен встретиться со своим коллегой, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встреча в формате один на один пройдет в правительственной администрации.

После личной встречи премьеров запланировано заседание межправительственной экономической комиссии по председательством Гарибашвили и Пашиняна. В заседании, назначенном на 14:00, будут участвовать члены правительств Грузии и Армении и представители соответствующих ведомств.

Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии, между государствами действует режим свободной торговли.