Вильфанд сообщил о погоде в России в январе и феврале

20 дек в 10:21

Новый год начнется неоднородной погодой в европейской части России, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Парламентская газета".

"Что касается января и февраля... зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20–25 градусов", - поделился синоптик, поясняя прогноз Росгидромета.

Вильфанд отметил, что пока еще нельзя определить точное время оттепелей или сильных морозов.

В ближайшие дни европейскую часть России накроет "волна холода", всю неделю будет морозно, температура воздуха может опуститься до минус 20-22 градусов.